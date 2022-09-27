Окупанти завдали ударів по Харкову, в деяких районах міста зникло світло

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Звертаємося до жителів: не ігноруйте сигналів тривоги!" - зазначено в повідомленні.

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, росіяни обстріляли Київський район міста, в ділянці житлової забудови. За попередньою інформацією, будинки не постраждали. Виникла пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поряд із будинками.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом Терехов написав, що зафіксовано три прильоти по Харкову, а через кілька хвилин - про ще один удар. Зокрема, росіяни вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста зникло світло.

Олег Синєгубов додав, що порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Натомість медики готові приймати виклики за номером "112".

Енергетики та комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику до будинків харків'ян.

Інформація про першу російську атаку на Харків з'явилася о 20:55. Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 20:26.

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