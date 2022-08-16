Про це інформує в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову", - написав Синєгубов.

Повітряну тривогу в місті оголосили о 17:04.

15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей.

Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.

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