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Головна війна з Росією Окупанти завдали ударів по Харкову, - голова ОВА

Окупанти завдали ударів по Харкову, - голова ОВА

16 серпня, 2022 вiвторок
17:42
війна з Росією На Харківщині триває наступ Росії на Україну

Сьогодні, 16 серпня, російські окупанти завдали ударів по Харкову

Про це інформує в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову", - написав Синєгубов.

Повітряну тривогу в місті оголосили о 17:04.

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Харків
окупанти
ракетний удар
Олег Синєгубов
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