Окупанти завдали ударів по Харкову, - голова ОВА
Сьогодні, 16 серпня, російські окупанти завдали ударів по Харкову
Про це інформує в телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Увага, харків'яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову", - написав Синєгубов.
Повітряну тривогу в місті оголосили о 17:04.
- 15 серпня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель 75-річної жінки унаслідок обстрілу та поранення ще шістьох людей.
- Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії.
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