Окупанти знову вдарили по Харкову з артилерії, - мер

Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

"Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов.

Раніше цього ж дня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель унаслідок обстрілу 75-річної жінки та поранення ще шістьох людей.

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