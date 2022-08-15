Окупанти знову вдарили по Харкову з артилерії, - мер
Ввечері 15 серпня росіяни обстріляли Харків із артилерії
Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.
"Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін", - написав Терехов.
Раніше цього ж дня окупанти обстріляли житловий квартал Салтівського району Харкова із реактивних систем залпового вогню "Град". Обласна прокуратура повідомила про загибель унаслідок обстрілу 75-річної жінки та поранення ще шістьох людей.
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