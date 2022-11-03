Окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини
Росіяни пошкодили підприємства й житлові будинки, об’єкти енергетики й водопостачання двох районів Миколаївської області
Про це в телеграм пише Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.
Шевченківська громада Миколаївського району: вдень, 2 листопада, окупанти гатили з артилерії. Пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту та електроопори.
"Аварійно-ремонтні роботи по відновленню електропостачання були оперативно проведені. Постраждалих немає", - повідомляє голова ОДА.
Широківська громада Баштанського району: внаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок, люди не постраждали.
Тривають обстріли Інгульської та Березнегуватської громад Баштанського району.
"У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - стверджує Віталій Кім
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