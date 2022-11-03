Окупанти завдали удару по енергетичній та водній інфраструктурі Миколаївщини

Про це в телеграм пише Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА.

Шевченківська громада Миколаївського району: вдень, 2 листопада, окупанти гатили з артилерії. Пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту та електроопори.

"Аварійно-ремонтні роботи по відновленню електропостачання були оперативно проведені. Постраждалих немає", - повідомляє голова ОДА.

Широківська громада Баштанського району: внаслідок обстрілів зруйновано житловий будинок, люди не постраждали.

Тривають обстріли Інгульської та Березнегуватської громад Баштанського району.

"У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - стверджує Віталій Кім

Загарбники використовують цивільне населення Луганщини як "живий щит", кажуть у Генштабі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

