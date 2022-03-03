Окупанти завдали удару по житлових будинках у центрі Чернігова

Про це заявив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає "Суспільне".



"Пів години тому російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття", – йдеться в повідомленні.





Наразі на місці працюють рятувальники, інформація про жертв та постраждалих уточнюється. Чаус наголосив, що поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.Наразі на місці працюють рятувальники, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у бік Первомайського, Миколаївської області, вирушила техніка РФ, людей просять піти додому та прибрати автівки з доріг.

Додамо, станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.