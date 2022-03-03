Окупанти завдали удару по житлових будинках у центрі Чернігова
Російські війська сьогодні, 3 березня, завдали удару по житлових будинках Чернігова. Людей просять залишатися в укриттях.
Про це заявив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає "Суспільне".
"Пів години тому російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у бік Первомайського, Миколаївської області, вирушила техніка РФ, людей просять піти додому та прибрати автівки з доріг.
- Додамо, станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.
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