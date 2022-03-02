Окупанти зайняли Тростянець на Сумщині: всі дороги розбиті, пошкоджені лінії електропередач

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір (садиба, унікальна пам'ятка архітектури XVIII ст., - ред.), розбили картинну галерею", - йдеться у повідомленні.



Живицький зазначає, що всі дороги в місті розбиті, а також пошкоджені лінії електропередач. Крім того, росіяни ходять по хатах людей та виганяють їх на вулиці.



"Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", - повідомив голова ОВА.



Живицький наголосив, що міська влада та місцеві сили тероборони робить усе можливе для того, аби в людей була їжа та безпечні умови. Також він показав знімки зі знищеною російською технікою силами ТрО.





































Нагадаємо, на Сумщині українські військові "Байрактарами" знищили майже 200 одиниць російської техніки.



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