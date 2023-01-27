Окупанти знову обстріляли Часів Яр: горить школа та приватні будинки

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки", - написав він.

За словами Кириленка, про постраждалих інформація на даний час не надходила.

"Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані - кожен окупант знайде смерть на нашій землі", - наголосив він.

Уранці 27 січня російські війська гатили по Часовому Ярі Донецької області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинуло, щонайменше 5 поранено, також постраждали домівки, адмінбудівлі.

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