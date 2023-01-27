Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти розпочали обстріл міста Часів Яр близько дев'ятої години ранку. Понад півтори години армія РФ гатила по мирних жителях. Унаслідок цього дві людини загинули та щонайменше п'ятеро отримали поранення.

Під час російського обстрілу постраждало десяток домівок, автомобілі, будівлі установ та державної служби.

Приблизно в цій же годині зафіксували обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці.

В Авдіївці окупанти обстріляли центральну частину міста з артилерії, а згодом градів з касетними елементами.

Постраждали будинки та господарські споруди у селищі Неліпівка Торецької територіальної громади.

Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ.

"Ворог свідомо нищить наші міста та селища. Цивільні, не залучені у захисті та забезпеченні роботи критичної інфраструктури області, мають евакуюватися", - пише очільник ОВА.

У четвер, 26 січня, від рук російської армії загинули шість мирних мешканців Донецької області.

26 січня російські окупанти продовжують гатили по мирних населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів дві людини загинули, щонайменше двоє поранені.

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