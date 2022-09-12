Окупанти знову вдарили по Харкову, мешканців просять залишатися в укриттях

Про це на телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав очільник військової адміністрації.

Він закликав в жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги

Стало відомо, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова.

"На жаль, 1 людина загинула, поранено 1 перехожого. Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - додав Синєгубов