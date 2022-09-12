Окупанти знову вдарили по Харкову, мешканців просять залишатися в укриттях
Під час оголошеної повітряної тривоги у Харкові, окупанти знову вгатили по місту
Про це на телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Окупанти завдали удар по Харкову. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – написав очільник військової адміністрації.
Він закликав в жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги
Стало відомо, що є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова.
"На жаль, 1 людина загинула, поранено 1 перехожого. Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється", - додав Синєгубов
- Нагадаємо, за повідомленням прессекретаря 80-ї бригади, ЗСУ вийшли до державного кордону України на Харківщині
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