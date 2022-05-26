English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти зосередились на взятті під контроль Лимана, закріпленні в Сєвєродонецьку та покращенні тактичного положення на Миколаївському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Окупанти зосередились на взятті під контроль Лимана, закріпленні в Сєвєродонецьку та покращенні тактичного положення на Миколаївському напрямку, - Генштаб ЗСУ

26 травня, 2022 четвер
07:40
війна з Росією окупанти танк

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил Республіки Білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни.

Триває ліквідація наслідків дислокації на території Республіки Білорусь підрозділів збройних сил Російської Федерації, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами.

На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєвєродонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

За минулу добу, 25 травня, на Донецькому та Луганському напрямках було відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять безпілотників типу "Орлан-10".

"Ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала удару по позиціях противника - знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
Донецьк
Миколаїв
Кривий Ріг
Волинь
Сєвєродонецьк
Авдіївка
новини Донбасу
новини Волині
новини України
Військові новини
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
авіаудар
26 травня, 2022 четвер
На Хмельниччині пролунали вибухи
25 травня, 2022 середа
У Харкові пролунали вибухи
Кирило Буданов
24 травня, 2022 вiвторок
Буданов пояснив, чому розвідка чекає на переломний момент у війні в серпні
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.22
    Купівля 34.22
    Продаж 35.79
  • EUR
    Купівля 36.08
    Продаж 38.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
08:04
окупанти
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
07:52
Оксана Маркарова
Маркарова закликала світовий бізнес допомагати Україні через платформу U24 і не працювати в РФ
07:27
черги на кордоні
На пунктах пропуску для виїзду з України до Польщі й Угорщини утворилися черги
07:03
діти
Сучасний прояв колоніалізму: РФ депортувала 230 тис. українських дітей, щоб знищити націю, - Україна в Радбезі ООН
07:00
Норвегія допоможе розміновувати території України
06:31
санкції проти РФ
ЄС заморозив активи Центробанку РФ на €23 млрд
06:09
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України і почати переговори із Зеленським
05:43
Танк Leopard
"Вони не стоять на автопарку, їх ще треба виготовити": у Німеччині відкинули звинувачення Польщі в невиконанні обіцянки щодо танків
05:41
вагони-рефрижератори
На один вагон-рефрижератор із тілами російських військових щодня витрачають 100 літрів пального, - УЗ
05:11
"Про порти говоріть з Україною, а не з нами": постпред РФ в ООН про відновлення експорту українського зерна
04:01
КНДР ракета
США закликають посилити санкції ООН проти Північної Кореї
03:33
острів Зміїний
Поблизу Зміїного помітили захоплений катер ЗСУ, який окупанти можуть використати для провокацій, - ОК "Південь"
02:58
єврейська громада україни
Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети
02:40
санкції проти рф нафтопровід ембарго
Нафтове ембарго, яке запропонували країни ЄС, зависло у протистоянні, -The New York Times
02:06
Україна ЄС
Італія, Угорщина та Кіпр закликають до мирних перемовин з Росією
01:39
На фото нагорода, яку отримав фільм "Чому я живий"
Український фільм "Чому я живий" здобув перемогу на фестивалі у Каннах
01:15
біженці Чехія
У Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців
00:59
Візуалізація майбутнього муралу Свята Джавеліна
Рада Церков проти Святої Джавеліни. Мурал у столиці спричинив скандал
00:54
На фото картка для проїзду у громадському транспорту Оттави
В Оттаві запропонували безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців з України
00:39
Танкер для доставки СПГ
Німеччина купуватиме у США скраплений газ
00:37
На фото зруйнований будинок через обстріли на Сході України
25 травня воїни Об'єднаних сил відбили 10 атак ворога
00:36
Оновлено
авіаудар
На Хмельниччині пролунали вибухи
00:31
Крилата ракета
Українські винищувачі 25 травня знищили дві крилаті ракети РФ
00:24
На фото президент України Володимир Зеленський
"Росія жорстко наступає на сході". Зеленський у Давосі вимагав зброю для України
00:18
На фото члени команди фільму "Бачення метелика"
"Росіяни вбивають українців". На прем'єрі фільму у Каннах команда влаштувала акцію протесту
00:15
"Рома"
"Рома" перемогла "Фейєнорд" і стала першою командою в історії, яка виграла Лігу конференцій
00:10
Зеленський
"Не було такої звички – брати до уваги Україну". Зеленський розповів про виступ у Давосі
2022, середа
25 травня
23:58
Т-62
Ешелон застарілих танків Т-62, який росіяни зняли з консервації, прибув до Мелітополя
23:54
Charlie Hebdo
Charlie Hebdo опублікував роботи українських карикатуристів. Гроші за наклад підуть ЗСУ
23:41
окупанти танк
На Запоріжжі у селище Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. Майже на кожному перехресті стоять БТРи
23:31
окупант свиня
В лікувальних закладах Криму перебуває значна кількість поранених окупантів, - Запорізька ОВА
23:29
Аналітика
Сергій Згурець-CAESAR
Битва за Донбас на сьогодні є головним викликом для обох сторін. Колонка Сергія Згурця
23:15
Златан Ібрагімович
40-річна зірка "Мілану" Ібрагімович зробив операцію на коліні, пропустить 7-8 місяців
23:04
евакуація з Маріуполя до рф
Міноборони РФ заявили, що 25 травня нібито евакуювали з Донбасу 18 927 людей
22:53
Дмитро Кулеба
НАТО "здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння", - Дмитро Кулеба
22:53
ядерна зброя рф ракета
Перспектива ядерного конфлікту тепер знову можлива, - ООН
22:36
фінляндія швеція нато
Анкара блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, допоки в цих країнах "поблажливо ставитимуться до курдських бойовиків"
22:31
Оновлено
Умань, поле
В Умані пролунали вибухи
22:28
У Лисичанську загиблих ховають у братській могилі, - голова ОВА
22:27
Артем Довбик
"Дніпро-1" та італійський клуб ведуть переговори про трансфер Довбика
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV