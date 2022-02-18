Окупаційна влада Криму заявила про готовність прийняти евакуйованих жителів ОРДЛО
Окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО
Про це заявив віцеспікер російського парламенту Криму Юхим Фікс, повідомляє ТАСС.
"Ті відносини, що склалися між Кримом та Донецькою та Луганською народними республіками, - це товариські, добрі відносини, і ми неодноразово висловлювали підтримку Донбасу. Я переконаний, якщо така виникне потреба, керівництво Республіки Крим ухвалить необхідні рішення, щоб допомогти нашим братам, сестрам, дітям пережити цю бійню, якщо Україна затіє цю війну", - заявив Фікс.
- Нагадаємо, очільники підконтрольних Росії угрупувань "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про евакуацію населення до РФ.
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