Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Як стало відомо, через те, що Маріуполь виявився "занадто недружнім та націоналістичним", "владу" над окупованим містом - у тому числі з портом та правом на мародерство - Росія планує передати кадирівцям з метою залякування та придушення спротиву.



За словами радника мера, наразі зафіксовано часткове підтвердження цій інформації. Андрющенко передає, що 17 травня в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації: депутата держдуми РФ Сабліна, Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва.



Повідомляється, що ці особи є фактичними членами політичної влади Чечні.



Як передає Андрющенко, окупанти обговорювали плани стосовно "відновлення Маріуполя". За його словами, кадирівці поводилися як господарі, а сама зустріч скоріше нагадувала оцінку та інвентаризацію того, що залишилось, ніж обговорення "плану з відновлення".

Раніше повідомлялося, що окупанти готують в Маріуполі найбільшу підробку "свідчень" про те, що місто начебто знищили українські військові

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