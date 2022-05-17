З портом та правом мародерства: окупаційна "влада" Маріуполя планує віддати місто кадирівцям
Російські окупанти ймовірно передадуть "владу" над Маріуполем кадирівцям, аби залякувати та придушувати спротив українців
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Як стало відомо, через те, що Маріуполь виявився "занадто недружнім та націоналістичним", "владу" над окупованим містом - у тому числі з портом та правом на мародерство - Росія планує передати кадирівцям з метою залякування та придушення спротиву.
За словами радника мера, наразі зафіксовано часткове підтвердження цій інформації. Андрющенко передає, що 17 травня в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації: депутата держдуми РФ Сабліна, Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва.
Повідомляється, що ці особи є фактичними членами політичної влади Чечні.
Як передає Андрющенко, окупанти обговорювали плани стосовно "відновлення Маріуполя". За його словами, кадирівці поводилися як господарі, а сама зустріч скоріше нагадувала оцінку та інвентаризацію того, що залишилось, ніж обговорення "плану з відновлення".
- Раніше повідомлялося, що окупанти готують в Маріуполі найбільшу підробку "свідчень" про те, що місто начебто знищили українські військові
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