У Маріуполі Росія готує підробку письмових "свідчень" про "звірства української армії", – радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, для проведення такої операції російські окупанти оголосили про початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За втрачене житло рашисти обіцяють компенсацію на суму 500 тис. рублів (орієнтовно $6 тис), за загиблого члена родини – 3 млн. рублів. (орієнтовно $33 тис.).

Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні міської школи №9. Умова подання власноруч складеної письмової заяви – маріупольці мають обов’язково зазначити в ній, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "вбито українською армією". За відсутності такої позначки чи в разі відмови її зробити окупанти повідомляють, що компенсації не буде. Враховуючи стан інформаційної блокади та психологічний тиск, маріупольці подають заяви з відповідними примітками, сподіваючись отримати кошти.

"У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії". Які має використати для впливу на міжнародну думку, у т.ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС", – додає Андрющенко.

Радник мера додає, що насправді жодної компенсації містни отримати не зможуть, адже на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити не менш 2,5 млрд доларів США. А це неможливо, зокрема з огляду на нинішній стан економіки РФ.

Маріуполь залишається без світла у той час, як окупанти облаштували електропостачання виключно в місці їхньої "адміністрації"

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