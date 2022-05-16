У Маріуполі Росія готує підробку письмових "свідчень" про "звірства української армії", – радник мера
Російські окупанти в Маріуполі готують найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що місто начебто знищили українські військові
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, для проведення такої операції російські окупанти оголосили про початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За втрачене житло рашисти обіцяють компенсацію на суму 500 тис. рублів (орієнтовно $6 тис), за загиблого члена родини – 3 млн. рублів. (орієнтовно $33 тис.).
Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні міської школи №9. Умова подання власноруч складеної письмової заяви – маріупольці мають обов’язково зазначити в ній, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "вбито українською армією". За відсутності такої позначки чи в разі відмови її зробити окупанти повідомляють, що компенсації не буде. Враховуючи стан інформаційної блокади та психологічний тиск, маріупольці подають заяви з відповідними примітками, сподіваючись отримати кошти.
"У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії". Які має використати для впливу на міжнародну думку, у т.ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС", – додає Андрющенко.
Радник мера додає, що насправді жодної компенсації містни отримати не зможуть, адже на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити не менш 2,5 млрд доларів США. А це неможливо, зокрема з огляду на нинішній стан економіки РФ.
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