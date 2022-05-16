"Турботою про людей тут не тхне, електрика є тільки в районі, де розміщена окупаційна "адміністрація", - радник мера Маріуполя

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



"Постачання електрики так і обмежено житломасивом 20-тий. Кількість пожеж не зменшується, окупанти намагаються їх ліквідовувати. Не завжди успішно. Чому саме цей район в пріоритеті? Тому, що там знаходиться офіс “адміністрації” окупантів Маріуполя. Ніякою турботою про людей тут не тхне", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що пожежі в Маріуполі виникли через замикання в розтрощених квартирах.

Ввечері світло з’явилось в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, що мали змогу цим скористатись мала.

Нагадаємо, 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка. Окупанти мають намір прямо інтегрувати Маріуполь у Росію.

Самопроголошений мер Маріуполя давав інтерв'ю пропагандистам, але під час нього зникло світло.