"Турботою про людей тут не тхне, електрика є тільки в районі, де розміщена окупаційна "адміністрація", - радник мера Маріуполя
Маріуполь залишається без світла у той час, як окупанти облаштували електропостачання виключно в місці їхньої "адміністрації"
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Постачання електрики так і обмежено житломасивом 20-тий. Кількість пожеж не зменшується, окупанти намагаються їх ліквідовувати. Не завжди успішно. Чому саме цей район в пріоритеті? Тому, що там знаходиться офіс “адміністрації” окупантів Маріуполя. Ніякою турботою про людей тут не тхне", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що пожежі в Маріуполі виникли через замикання в розтрощених квартирах.
Ввечері світло з’явилось в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, що мали змогу цим скористатись мала.
- Нагадаємо, 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка. Окупанти мають намір прямо інтегрувати Маріуполь у Росію.
- Самопроголошений мер Маріуполя давав інтерв'ю пропагандистам, але під час нього зникло світло.
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