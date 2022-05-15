Самопроголошений мер Маріуполя давав інтерв'ю пропагандистам, але під час нього зникло світло
Інтерв'ю самопроголошеного мера Костянтина Іващенка каналу "ДНР" "Оплот" перервалося через зникнення світла в місті
Про це написав радник мера Маріполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Самоназваний мер Маріуполя Костянтин “трупожер" Іващенко дав велике інтерв’ю каналу “оплот" бананової республіки. Стислий зміст в одному скріні. Ну й новина, яку невозможно прокоментувати більш саркастично, аніж написано: "Специалисты начали настраивать оборудование мариупольского телецентра по стандартам ДНР"", - зауважив він.
- 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе