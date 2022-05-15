Про це написав радник мера Маріполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Самоназваний мер Маріуполя Костянтин “трупожер" Іващенко дав велике інтерв’ю каналу “оплот" бананової республіки. Стислий зміст в одному скріні. Ну й новина, яку невозможно прокоментувати більш саркастично, аніж написано: "Специалисты начали настраивать оборудование мариупольского телецентра по стандартам ДНР"", - зауважив він.

4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.

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