Окупаційний суд Криму всупереч закону залишив без змін рішення про адмінарешт релігійного діяча
За словами адвоката, суд проігнорував і не дав жодної оцінки доказам захисту
Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".
Окупаційний верховний суд Криму після розгляду апеляційної скарги на адмінарешт на п'ять діб члена релігійної організації "Алушта" Зінура Аппазова залишив вирок без змін.
"Захистом було подано скаргу, було проаналізовано та досліджено докази суду першої інстанції, що відображено в апеляційних скаргах. Апеляційний суд залишив наші скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції - Алуштинського міського суду - без змін", - розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.
За його словами, це рішення суперечить фактичним обставинам. Захист вказав на наявність грубих процесуальних порушень. Зокрема, в основу рішення суду було покладено експертизу, яку провели неналежним експертом і з порушенням усіх інших положень, вимог, які ставляться до закону, зокрема міжнародного.
За словами Шейхмамбетова, суд проігнорував і не дав жодної оцінки доказам захисту. "Ми будемо це рішення також оскаржувати вже в конституційному порядку, оскільки такого "кривого" матеріалу, вибачте вже за просторіччя, я давно не зустрічав", - додав юрист.
- Окупаційний Алуштинський міський суд 23 листопада призначив Зінуру Аппазову 5 діб адміністративного арешту. Його заарештували за пост у російській соцмережі "Вконтакте", зроблений 2016 року. До цього в його будинку російські силовики провели обшук.
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