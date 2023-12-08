Окупаційний суд Криму всупереч закону залишив без змін рішення про адмінарешт релігійного діяча

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Окупаційний верховний суд Криму після розгляду апеляційної скарги на адмінарешт на п'ять діб члена релігійної організації "Алушта" Зінура Аппазова залишив вирок без змін.

"Захистом було подано скаргу, було проаналізовано та досліджено докази суду першої інстанції, що відображено в апеляційних скаргах. Апеляційний суд залишив наші скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції - Алуштинського міського суду - без змін", - розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

За його словами, це рішення суперечить фактичним обставинам. Захист вказав на наявність грубих процесуальних порушень. Зокрема, в основу рішення суду було покладено експертизу, яку провели неналежним експертом і з порушенням усіх інших положень, вимог, які ставляться до закону, зокрема міжнародного.

За словами Шейхмамбетова, суд проігнорував і не дав жодної оцінки доказам захисту. "Ми будемо це рішення також оскаржувати вже в конституційному порядку, оскільки такого "кривого" матеріалу, вибачте вже за просторіччя, я давно не зустрічав", - додав юрист.