Окупований Сімферополь затопило через дощі

Про це повідомляє РБК-Україна.



За дві години в місті випало 57 мм опадів, що перевищує серпневу норму на 30%. Синоптики оголосили про штормове попередження.



На півострові також пройшов град. Літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися в Анапу.



13 серпня в окупованому Криму пройшли сильні дощі, через це затопило місто Керч.

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