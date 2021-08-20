Окупований Сімферополь затопило через дощі
Сімферополь в окупованому Криму затопило через сильний дощ
Про це повідомляє РБК-Україна.
За дві години в місті випало 57 мм опадів, що перевищує серпневу норму на 30%. Синоптики оголосили про штормове попередження.
На півострові також пройшов град. Літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися в Анапу.
13 серпня в окупованому Криму пройшли сильні дощі, через це затопило місто Керч.
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