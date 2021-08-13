В окупованому Криму через дощі затопило Керч, можлива евакуація міста
В окупованому Криму пройшли сильні дощі, через це затопило місто Керч
Про це повідомляють ЗМІ окупантів.
У місті підтоплені центральні вулиці, рух перекрито. В Керчі не працює електротранспорт.
Деякі маршрути автобусів довелося змінити. Пік злив у місті припаде на 13 серпня з 09:00 до 15:00.
РІА Новини повідомляють, що жителям наказано готуватись до можливої евакуації.
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