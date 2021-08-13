В окупованому Криму через дощі затопило Керч, можлива евакуація міста

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

У місті підтоплені центральні вулиці, рух перекрито. В Керчі не працює електротранспорт.

Деякі маршрути автобусів довелося змінити. Пік злив у місті припаде на 13 серпня з 09:00 до 15:00.



РІА Новини повідомляють, що жителям наказано готуватись до можливої евакуації.