Оладки з кабачків. Рецепт
Пропонуємо до вашого столу найпростіший і швидкий рецепт оладок із кабачків
Інгредієнти (орієнтовно на 20 штук оладок):
- Борошно – три повні столові ложки
- Кабачки – 600 г
- Два яйця
- Половина чайної ложки солі
- Олія для смаження
Спосіб приготування оладків з кабачків:
- Шаткуємо кабачки на грубій терці (якщо шкіра надто груба, тоді зрізаємо її)
- Додаємо сіль
- Перемішуємо
- Залишаємо настоятись до десяти хвилин
- Далі відбувається вижимання кабачкової м'якоті
- Зливаємо рідину
- Тепер додаємо в нашу суміш два яйця
- Далі додаємо три повні столові ложки борошна
- Додаємо сіль
- Перемішуємо
- Нагріваємо сковорідку
- Вливаємо в сковорідку три столові ложки олії
- Черпаємо кабачкове тісто (столовою ложкою) і викладаємо його порціями на гарячу сковорідку
- Смажимо на середньому вогні без кришки по три хвилини з кожного боку до повного рум’яніння
- Під час обжарки перевертаємо кабачкові оладки спеціальною лопаткою
- Викладаємо готову страву на тарілку, вистелену грубою паперовою серветкою (для всотування зайвої олії)
- До столу нашу страву можна подавати теплими чи холодними
Смачного!
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