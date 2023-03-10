Олександр Свіщов: російським і білоруським спортсменам на міжнародній арені – Табу!

Листи підписав президент Федерації Олександр Свіщов.

"Днями з’явилася інформація, що жіноча збірна росії з водного поло перебуває на навчально-тренувальному зборі в Греції, де готується до сезону 2023 року. Ми переконані, що російським та білоруським спортсменам нема місця на міжнародній спортивній арені. Це стосується не лише змагань, а й будь-якої співпраці, включно з навчально-тренувальними зборами", - йдеться в повідомленні.

"Від імені всієї ватерпольної спільноти України ми написали офіційні листи міжнародним організаціям LEN та World Aquatics, а також Національному олімпійському комітету Греції, аби ще раз наголосити про війну, яку росія розпочала в Україні, про становище українських спортсменів та необхідність повного ігнорування російських атлетів", - підкреслює Федерація.

Як повідомлялося, напередодні за розвиток спортивного потенціалу та фізичної культури України у надскладний для держави час Олександр Свіщов був нагороджений відзнакою Львівської обласної ради "30 років незалежності України". Окрім того, Міністерство оборони України нагородило Олександра Свіщова відзнакою "Знак пошани" за волонтерську підтримку Збройних Сил України та гуманітарну й фінансову допомогу тим, хто сьогодні через війну її потребує.