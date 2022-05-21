Олексій Кулеба повернувся на посаду очільника Київської ОДА
Президент Володимир Зеленський знову призначив Олексія Кулебу очільником Київської ОДА, а Олександра Павлюка звільнив
Про це йдеться на сайті президента.
"Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 353/2022 про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації", - зазначено в документі.
Указом № 352/2022 президент звільнив із цієї посади Олександра Павлюка.
"Очолюючи Київську ОДА, Олександр Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії", - наголосили в указі.
Під час головування Олександра Павлюка українські військові звільнили Київщину від окупантів. Розпочалося відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на деокупованих територіях.
- 15 березня Київську ОВА очолив Герой України, генерал-лейтенант, командувач ООС Олександр Павлюк. Володимир Зеленський призначив його, щоб додатково посилити оборону Києва та Київської області від росіян.
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