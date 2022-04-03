Олексій Резніков: невдалий бліцкриг росіян завершиться вдалим Нюрнбергом

Про це він сказав перебуваючи у звільненому Гостомелі, де разом із Командувачем оборони та міністром внутрішніх справ подякували нашому війську за їх невпинну боротьбу, за опір, який вони дали окупанту.

"Багатовікове, зі славетною історією. Гостомель, як і більшість Українських міст, вже з XVI століття мали самоврядування, отримавши Магдебурзьке право. Мали волю, свободу вибору. Чого Росії досі не дано. А росіяни ніколи не збагнуть. «Визволителі» прийшли зі своїм «руським миром» у мирне, вільне Українське місто зі щасливими родинами. Сьогодні ж увесь світ бачить результати цього "визволення". Десятки місцевих жителів лише напередодні, вперше за понад місяць, змогли без страху й загрози бути розстріляними вийти з підземелля, де ховалися від фашистів XXI сторіччя. Сьогодні над містом знову майорить прапор нашої Держави. Наші воїни вибили ворога з Київських земель", - написав Резніков.

Він додав, що наша єдина національна мрія стане реальністю.

"Ми все відновимо та розбудуємо, а за злочини перед людяністю усі причетні, на чолі із головними акторами кремля, будуть відповідати не тільки перед Українським народом, але й перед міжнародним судом. За кожне забране й скалічене Українське життя російські фашисти нестимуть відповідальність. Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза «я лише виконував наказ» на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця", - підсумував Резніков.

Президент Франції висловив співчуття українцям стосовно звірств у Бучі та закликав до помсти. Він наголосив, що російській владі доведеться відповідати за злочини.

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