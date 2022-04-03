Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, - Макрон про цивільні жертви у Бучі
Президент Франції висловив співчуття українцям та закликав до помсти
Про це він написав у Твітері.
"Зображення, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", - зазначив Емануель Макрон.
- Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Бучанська різанина була навмисним злочином РФ. Закликав розслідувати дії Росії у Гаазі, а також ввести руйнівні санкції.
- Тієї ж думки дотримується Британія. Британський посол заявила, що згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо.
- А у США вже пообіцяли нові санкції через звірства Росії у Бучі.
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