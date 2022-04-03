Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, - Макрон про цивільні жертви у Бучі

Про це він написав у Твітері.

"Зображення, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", - зазначив Емануель Макрон.



Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Бучанська різанина була навмисним злочином РФ. Закликав розслідувати дії Росії у Гаазі, а також ввести руйнівні санкції.

Тієї ж думки дотримується Британія. Британський посол заявила, що згвалтування стало зброєю російської армії, яку застосували свідомо.

А у США вже пообіцяли нові санкції через звірства Росії у Бучі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb