Про це повідомили в Офісі президента України.

У повідомленні сказано, що для допуску до Білого дому потрібне обов’язкове проходження тестування на COVID-19.

"Перед виїздом до США, а також безпосередньо перед прибуттям до Білого дому для зустрічі з першою леді Сполучених Штатів Джилл Байден Олена Зеленська та решта членів нашої делегації здавали обов’язкові тести на COVID-19. Усі, хто супроводжував дружину президента України, отримали негативні результати", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що у разі позитивного результату тесту зустріч перших леді України та США не відбулася б.

"Після отримання інформації про те, що президент США Джозеф Байден, який також зустрічав Олену Зеленську на ґанку Білого дому, має позитивний тест на COVID-19, перша леді України, звичайно, зробить повторне тестування на коронавірус", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що Олена Зеленська двічі вакцинована та отримала бустерну дозу. Також повідомляють, що Зеленська "почувається добре".

20 липня перша леді України Олена Зеленська зустрілась з президентом США Джозефом Байденом та його дружиною Джилл Байден.

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