Олігарх із Китаю намагався купити в Україні велику партію масок, - Данілов про те, як країна дізналася про COVID-19
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, як у 2019 році Україна дізналася про коронавірус
Про це він сказав у інтерв'ю Українській правді.
"Ми вперше звернули увагу на певні події в кінці грудня 2019 року. Здається 23 грудня. В цей проміжок часу ми отримали перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається. Тоді про це ніхто не знав, ніхто не говорив", - розповів Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що його заступник з гуманітарних питань Олексій Соловйов йому, що "дуже небезпечна річ". Олексій Данілов наказав стежити за цією ситуацією.
"А потім, як воно поїхало-пішло, я вам передати не можу... Але можу розказати випадок, як наша система медична до цього була готова. Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок", - поінформував він.
За його словами, в Україні одразу на це відреагували.
Він додав, що в лютому 2020 року відбулася нарада, де Віктору Ляшку (нині міністр охорони здоров'я - ред.) доручили відповідати за коронавірусну ситуацію.
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