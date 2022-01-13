Олігарх із Китаю намагався купити в Україні велику партію масок, - Данілов про те, як країна дізналася про COVID-19

Про це він сказав у інтерв'ю Українській правді.



"Ми вперше звернули увагу на певні події в кінці грудня 2019 року. Здається 23 грудня. В цей проміжок часу ми отримали перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається. Тоді про це ніхто не знав, ніхто не говорив", - розповів Данілов.



Секретар РНБО зазначив, що його заступник з гуманітарних питань Олексій Соловйов йому, що "дуже небезпечна річ". Олексій Данілов наказав стежити за цією ситуацією.

"А потім, як воно поїхало-пішло, я вам передати не можу... Але можу розказати випадок, як наша система медична до цього була готова. Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні місяці, про велику закупівлю масок", - поінформував він.



За його словами, в Україні одразу на це відреагували.

"Тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно", - пояснив Олексій Данілов.Він додав, що в лютому 2020 року відбулася нарада, де Віктору Ляшку (нині міністр охорони здоров'я - ред.) доручили відповідати за коронавірусну ситуацію.

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