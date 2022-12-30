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Олігархи РФ втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні

30 грудня, 2022 п'ятниця
20:58
Світ санкції проти Росії

Найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі санкцій, запроваджених Заходом проти Росії через війну в Україні

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що найбагатші російські олігархи втратили цього року майже 95 мільярдів доларів завдяки суворим санкціям, запровадженим західними країнами через війну в Україні. Вони втрачали по $330 млн на день відтоді, як Кремль почав своє вторгнення.

Найбільше статків втратив Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі". Його статки скоротилися на 57% до $7,8 млрд цього року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Абрамович став одним із перших олігархів, проти якого 10 березня було запроваджено санкції Великої Британії, після того, як міністри звинуватили його в "явних зв'язках" із режимом Путіна та приналежності до групи багатих російських бізнесменів, у яких "кров на руках".

Статки Геннадія Тимченка, мільярдера, інвестора в енергетику і близького друга Путіна, скоротилися на 48% до $11,8 млрд, а Сулеймана Керімова, ще одного союзника російського президента, - на 41%, до $9 млрд, згідно з індексом.

Відомо, що уряд Великобританії заморозив понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів активів, що належать олігархам та іншим росіянам. Загалом близько двох десятків багатих росіян, яких відстежують у щоденно оновлюваному списку Bloomberg, втратили у 2022 році близько $95 млрд.

  • 2 листопада Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів за фінансування війни. Це стосується понад 1200 осіб і 120 організацій, у тому числі понад 120 олігархів зі статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів. Обмеження запровадили стосовно двох партнерів олігарха Романа Абрамовича - Олександра Абрамова та Олександра Фролова, які мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz. У Британії заморозили активи цих олігархів. Капітал Абрамова оцінили в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова - 1,7 млрд. Також їх інвестиції в нерухомість у Великій Британії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.

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олігархи
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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