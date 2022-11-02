Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів за фінансування війни
Велика Британія ввела нові санкції проти сталеливарних і нафтохімічних магнатів, які фінансують російську війну
Про це інформує уряд Британії.
"Сьогодні ми накладаємо санкції на ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у владі й, своєю чергою, фінансують його військову машину", – зазначив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.
Клеверлі заявив, що Путін надалі спирається на обрану еліту, аби зберегти контроль над промисловим комплексом і підтримувати незаконне вторгнення РФ в Україну.
Сьогоднішнє розширює санкції стосується понад 1200 осіб і 120 організацій, у тому числі понад 120 олігархів зі статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.
Повідомляється, що санкції запровадили стосовно двох партнерів олігарха Романа Абрамовича - Олександра Абрамова та Олександра Фролова, які мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz. У Британії заморозили активи цих олігархів. Капітал Абрамова оцінили в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова - 1,7 млрд. Також їх інвестиції в нерухомість у Великій Британії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.
Крім того, до списку санкцій внесли бізнесмена та гендиректора компанії "Тататодор", яка будує та утримує дороги у РФ, Айрата Шаймієва. Його капітал оцінюють у 902 млн фунтів стерлінгів.
Ще один олігарх і власник груп компанці "ТАІФ", які працюють у сфері енергетики, фінансових послуг та інформаційних комунікацій, Альберт Шигабутдінов опинилися під обмеженнями. Його 977 млн фунтів стерлінгів також заморозили.
Російським бізнесменам заборонили в'їжджати до Британії або перебувати на її території. На їхні літаки та човни накладено обмеження на посадку або швартування в країні.
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