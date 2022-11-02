Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів за фінансування війни

Про це інформує уряд Британії.

"Сьогодні ми накладаємо санкції на ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у владі й, своєю чергою, фінансують його військову машину", – зазначив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Клеверлі заявив, що Путін надалі спирається на обрану еліту, аби зберегти контроль над промисловим комплексом і підтримувати незаконне вторгнення РФ в Україну.

Сьогоднішнє розширює санкції стосується понад 1200 осіб і 120 організацій, у тому числі понад 120 олігархів зі статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що санкції запровадили стосовно двох партнерів олігарха Романа Абрамовича - Олександра Абрамова та Олександра Фролова, які мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz. У Британії заморозили активи цих олігархів. Капітал Абрамова оцінили в 4,1 млрд фунтів стерлінгів, а Фролова - 1,7 млрд. Також їх інвестиції в нерухомість у Великій Британії становлять близько 100 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, до списку санкцій внесли бізнесмена та гендиректора компанії "Тататодор", яка будує та утримує дороги у РФ, Айрата Шаймієва. Його капітал оцінюють у 902 млн ​​фунтів стерлінгів.

Ще один олігарх і власник груп компанці "ТАІФ", які працюють у сфері енергетики, фінансових послуг та інформаційних комунікацій, Альберт Шигабутдінов опинилися під обмеженнями. Його 977 млн ​​фунтів стерлінгів також заморозили.

Російським бізнесменам заборонили в'їжджати до Британії або перебувати на її території. На їхні літаки та човни накладено обмеження на посадку або швартування в країні.