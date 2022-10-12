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Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 47 млн доларів

12 жовтня, 2022 середа
18:26
Канада Канада

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 47 млн доларів

Про це вона заявила в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, цитує CBS.

Зазначають, що Україна отримає артилерійські снаряди на суму 15,2 млн доларів і 500 тис. одиниць зимового військового одягу й спорядження. Також Канада надасть 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв'язку.

  • 11 жовтня Канада повідомила, що відправила в Польщу близько 40 військових інженерів для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER.
  • 12 жовтня Німеччина заявила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.
  • Також цього дня Нідерланди повідомили про надання Україні зенітних ракет для ППО.

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