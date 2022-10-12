Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 47 млн доларів
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 47 млн доларів
Про це вона заявила в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, цитує CBS.
Зазначають, що Україна отримає артилерійські снаряди на суму 15,2 млн доларів і 500 тис. одиниць зимового військового одягу й спорядження. Також Канада надасть 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв'язку.
- 11 жовтня Канада повідомила, що відправила в Польщу близько 40 військових інженерів для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER.
- 12 жовтня Німеччина заявила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.
- Також цього дня Нідерланди повідомили про надання Україні зенітних ракет для ППО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.14
Купівля 40.14Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе