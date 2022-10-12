Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 47 млн доларів

Про це вона заявила в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, цитує CBS.

Зазначають, що Україна отримає артилерійські снаряди на суму 15,2 млн доларів і 500 тис. одиниць зимового військового одягу й спорядження. Також Канада надасть 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв'язку.

11 жовтня Канада повідомила, що відправила в Польщу близько 40 військових інженерів для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER.

12 жовтня Німеччина заявила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.

Також цього дня Нідерланди повідомили про надання Україні зенітних ракет для ППО.