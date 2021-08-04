Олімпіада-2020: Дві українки фінішували у топ-6 фіналу, де було побито світовий рекорд

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Рижикова з результатом 53,48 сек посіла п'яте місце, а Ткачук з часом 53,79 сек стала шостою. Перемогла американка Сідні Маклафін, яка встановила новий світовий рекорд - 51,46 сек.

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула сім нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада-2020

Легка атлетика

Жінки

400 м з/б

4 серпня

1 Сідні Маклафлін (США) - 51,46

2. Далайла Мухаммад (США) - 51.58

3. Фемке Бол (Нідерланди) - 52.03

5. Анна Рижикова (Україна) - 53.48

6. Вікторія Ткачук (Україна) - 53.79

Нагадаємо, 3 серпня українська борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг.

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