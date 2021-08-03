Олімпіада-2020: Черкасова принесла Україні сьому медаль Ігор у Токіо
Українська борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У поєдинку за бронзову нагороду у ваговій категорії до 68 кг українка зустрічалася з олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Сарою Дошо з Японії. Алла Черкасова перемогла 2:0 та стала бронзовою медалісткою Ігор у Токіо.
Українка в 1/8 фіналу перемогла Агнешку Вещек з Польщі, у чвертьфіналі була сильнішою за Анну Шель з Німеччини, а у півфіналі програла американці Тамір Менсі-Сток.
За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула сім нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 3 серпня український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо та гарантував собі нагороду.
- Інший борець - Жан Беленюк також вийшов до фіналу та забезпечив собі щонайменше срібло.
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