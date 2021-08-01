Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
Ізраїльський гімнаст Артем Долгопят, який народився в Україні, здобув золоту нагороду на Олімпійських іграх у Токіо у вільних вправах
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі Долгопят отримав за свій виступ у вільних вправах 14,933 бала. Він випередив за додатковими показниками Рейдерлея Сапату з Іспанії, який набрав аналогічну суму. Бронзу здобув китаєць Сяо Жотен (14,766).
Артем Долгопят народився 16 червня 1997 року на Дніпрі. Займається спортивною гімнастикою з 2003 року. Тренувався в Дніпрі та Славутичі. Після еміграції до Ізраїлю живе в Рішон ле-Ціоні.
Золото Долгопята виявилося для Ізраїлю першим в історії, здобутим на Олімпійських іграх у спортивній гімнастиці.
За дев'ять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України має шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та тенісистка Еліна Світоліна.
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Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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