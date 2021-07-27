Олімпіада-2020: Лисенко принесла Україні першу перемогу на Іграх у Токіо в боксі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Анна Лисенко у ваговій категорії до 69 кг перемогла в 1/8 фіналу Умаїму Бель Ахбіб з Марокко - 5:0.

У чвертьфіналі українка 30 липня зустрінеться з Бусеназ Сюрменелі з Туреччини.

Перемога Лисенко стала для збірної України першою на Олімпіаді-2020.

До цього українці Микола Буценко (до 57 кг) та Ярослав Харциз (до 63 кг) програли у стратових поєдинках на Іграх.

Загалом збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 27 липня Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо.

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