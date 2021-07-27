"Прокляття прапороносців" подолано: Україна здобула третю медаль Олімпіади-2020
Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 м на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олена Костевич та Олег Омельчук показали у кваліфікації третій результат та отримали право виступити у перестрілці за бронзу із Зораною Аруновіч та Даміром Мікечом із Сербії. Українці перемогли 16:12 та здобули бронзову нагороду.
Таким чином, Олена Костевич, яка несла прапор України та відкритті Олімпіади-2020, подолала традицію, за якою спортсмени, які несуть прапор на церемонії, потім залишаються на Іграх без медалей.
У індивідуальних змаганнях у стрільіб з пістолета Олена Костевич 25 липня у Токіо фінішувала четвертою.
Бронза Костевич та Омельчука стала для збірної України на Олімпіаді-2020 третьою. Раніше нагороди здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.
Олімпіада-2020
27 липня
Кульова стрільба
Пневматичний пістолет, 10 м. Мікст
1. Китай (Цзян Жансінь - Пан Вей)
2. ОКР (Віталіна Бацарашкіна - Артем Черноусов)
3. Україна (Олена Костевич - Олег Омельчук)
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
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