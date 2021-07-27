"Прокляття прапороносців" подолано: Україна здобула третю медаль Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олена Костевич та Олег Омельчук показали у кваліфікації третій результат та отримали право виступити у перестрілці за бронзу із Зораною Аруновіч та Даміром Мікечом із Сербії. Українці перемогли 16:12 та здобули бронзову нагороду.

Таким чином, Олена Костевич, яка несла прапор України та відкритті Олімпіади-2020, подолала традицію, за якою спортсмени, які несуть прапор на церемонії, потім залишаються на Іграх без медалей.



У індивідуальних змаганнях у стрільіб з пістолета Олена Костевич 25 липня у Токіо фінішувала четвертою.

Бронза Костевич та Омельчука стала для збірної України на Олімпіаді-2020 третьою. Раніше нагороди здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

Олімпіада-2020

27 липня

Кульова стрільба

Пневматичний пістолет, 10 м. Мікст

1. Китай (Цзян Жансінь - Пан Вей)

2. ОКР (Віталіна Бацарашкіна - Артем Черноусов)

3. Україна (Олена Костевич - Олег Омельчук)

Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.

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