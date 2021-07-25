Олімпіада-2020: Рейзлін приніс Україні другу медаль Ігор у Токіо
Український фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У поєдинку за бронзову нагороду українець зустрічався з італійцем Андреа Сантареллі. Ігор Рейзлін переміг 15:12 та приніс Україні другу медаль на Олімпіаді у Токіо.
Рейзлін у 1/16 фіналу переміг швейцарця Бенджаміна Штеффена - 15:11. У наступному раунді - здолав його співвітчизника Макс Гейнцера - 15:12. В чвертьфіналі українець виявився сильнішим за єгиптянина Мохамеда Ельсаєда - 15:13. У півфіналі Ігор Рейзлін зустрічався з Романом Канноне з Франції та поступився 10:15.
37-річний Рейзлін є віцечемпіоном світу 2019 року в командних змаганнях та бронзовим медалістом ЧС-2019 у індивідуальних змаганнях.
Першу нагороду Україні на Олімпіаді-2020 24 липня принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг.
- 25 липня Ігор Рейзлін вийшов до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо в індивідуальних змаганнях шпажистів.
- Після цього, Ігор Рейзлін програв у півфіналі Олімпіади-2020 французу Роману Канноне.
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