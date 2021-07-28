Олімпіада-2020: півфінальний матч Світоліної перенесли через спеку

Про це повідомляє btu.org.ua.

Еліна Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020 у Токіо. Матч між шостою ракеткою світу Світоліною та Маркетою Вондроушовою, яка йде у світовому рейтингу 42-ю, відбудеться 29 липня. За особистими зустрічами попереду українка - 3:1.

Матч відбудеться на Центральному корті Олімпіади третім запуском. Початок ігрового дня о 15:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). Раніше старт ігрового дня був запланований на 11:00 (05:00 за Києвом).

"З четверга матчі в Токіо розпочинатимуться о 15:00 за місцевим часом у зв'язку зі спекотною погодою. Це рішення прийняли після спілкування з МОК, організаторами Ігор, олімпійською віщальною службою, а також гравцями, суддями, медичними експертами та іншими зацікавленими сторонами", - йдеться у повідомленні.

За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.



Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.

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