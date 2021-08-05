Олімпіада-2020: Україна на Іграх у Токіо перевершила власне медальне досягнення у Ріо-2016
Збірна України на Олімпійських іграх у Токіо здобула 12 медалей та перевершила власне досягнення у Ріо-2016
Про це повідомляє Еспресо.TV,
У 2016 році у Бразилії українці виграли 11 нагород: 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзових. Наша команда посіла 31-ше місце у підсумковому медальному заліку.
За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
Найуспішнішою для збірної України стала Олімпіада-1996 в Аталанті, де наші спортсмени здобули 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових медалей.
-
Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе