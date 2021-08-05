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Олімпіада-2020: Українки Магучіх, Левченко та Геращенко пробилися до фіналу в стрибках у висоту

5 серпня, 2021 четвер
07:32
Спорт Ярослава Магучіх

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Олімпійських ігор у Токіо у стрибках у висоту

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Усі три українки подолали кваліфікаційну висоту - 1,95 м. Магучіх це зробила з першої спроби та стала у своєму півфіналі другою. Левченко та Геращенко впоралися із нормативом в третіх спробах та розділили у своєму півфіналі четверту позицію. 

Фінал у стрибках у висоту відбудеться 6 серпня, там виступлять 14 легкоатлеток. Ярославі Магучіх належить найкращий результат сезону у світі - 2,03 м.    

За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное. 

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Ірина Геращенко
Олімпіада-2020
Олімпіада
легка атлетика
Олімпійські ігри
стрибки у висоту
Токіо-2020
Юлія Левченко
Ярослава Магучіх
Токіо
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