Олімпіада-2020: Українки Магучіх, Левченко та Геращенко пробилися до фіналу в стрибках у висоту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усі три українки подолали кваліфікаційну висоту - 1,95 м. Магучіх це зробила з першої спроби та стала у своєму півфіналі другою. Левченко та Геращенко впоралися із нормативом в третіх спробах та розділили у своєму півфіналі четверту позицію.

Фінал у стрибках у висоту відбудеться 6 серпня, там виступлять 14 легкоатлеток. Ярославі Магучіх належить найкращий результат сезону у світі - 2,03 м.

За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 12 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.