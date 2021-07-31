Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками восьми змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України має п'ять бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 31 липня, п'яту бронзу України принесла тенісистка Еліна Світоліна в одиночному розряді.
Раніше нагороди виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
У загальному медальному заліку лідирує Китай - 21 золота, 13 срібних та 12 бронзових медалей. Друга - Японія (17, 5, 8), треті - США (16, 17, 13), Україна - 65-та.
- Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
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