Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 31 липня, п'яту бронзу України принесла тенісистка Еліна Світоліна в одиночному розряді.

Раніше нагороди виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.

У загальному медальному заліку лідирує Китай - 21 золота, 13 срібних та 12 бронзових медалей. Друга - Японія (17, 5, 8), треті - США (16, 17, 13), Україна - 65-та.



