Олімпіада-2020: Світоліна у драматичному матчі "вистраждала" бронзу Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Шоста ракетка світу з України зустрічалася у матчі за бронзу з казахстанською тенісисткою, яка займає у світовому рейтингу 20-ту позицію.

Світоліна не змогла вчинити Рибакіній гідний опір у першому сеті та програла 1:6. У другй партії українка перехопила ініціативу та повела у рахунку 5:4. Рибакіній вдался перевести гру на тайбрейк, але там сильнішою виявилася українка - 7:6 (7:5).



Третя партія також складалася для Світоліної невдало. Вона поступалася 0:3, однак знову виявила характер, вирвала перемогу 6:4 та здобула олімпійську бронзу. Українка змогла реалізувати лише свій сьомий матч-бол.

За вісім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 п'ять бронзових нагород. Окрім Світоліної, медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.



Як наголошує Національний олімпійський комітет, сьогоднішня "бронза" Еліни Світоліної є "першою олімпійською медаллю в історії українського тенісу".

Нагадаємо, 29 липня Еліна Світоліна поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо чешці Маркеті Вондроушовій та посперечається за бронзу.

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