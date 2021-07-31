Олімпіада-2020: Світоліна у драматичному матчі "вистраждала" бронзу Ігор у Токіо
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шоста ракетка світу з України зустрічалася у матчі за бронзу з казахстанською тенісисткою, яка займає у світовому рейтингу 20-ту позицію.
Світоліна не змогла вчинити Рибакіній гідний опір у першому сеті та програла 1:6. У другй партії українка перехопила ініціативу та повела у рахунку 5:4. Рибакіній вдался перевести гру на тайбрейк, але там сильнішою виявилася українка - 7:6 (7:5).
Третя партія також складалася для Світоліної невдало. Вона поступалася 0:3, однак знову виявила характер, вирвала перемогу 6:4 та здобула олімпійську бронзу. Українка змогла реалізувати лише свій сьомий матч-бол.
За вісім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 п'ять бронзових нагород. Окрім Світоліної, медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
Як наголошує Національний олімпійський комітет, сьогоднішня "бронза" Еліни Світоліної є "першою олімпійською медаллю в історії українського тенісу".
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Нагадаємо, 29 липня Еліна Світоліна поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо чешці Маркеті Вондроушовій та посперечається за бронзу.
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