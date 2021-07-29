Світоліна не змогла вийти до фіналу Олімпіади-2020 та зіграє у Токіо за бронзу
Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо чешці Маркеті Вондроушовій та посперечається за бронзу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За вихід до олімпійського фіналу шоста ракетка світу Еліна Світоліна змагалася з Маркетою Вондроушовою з Чехії, яка йде у світовому рейтингу 42-ю.
Не дивлячись на те, що за особистими зустрічами попереду була українка - 3:1, матч одразу склався не на її користь. Світоліна виглядала втомленою, адже у Токіо провела кілька поспіль виснажливих матчів, в той час як Вондроушова вийшла до півфіналу завдяки відмові іспанки Паули Бадоси, який стало зле через спеку після першого сету поєдинку 1/4 фіналу.
Еліна Світоліна програла Маркеті Вондроушевій з рахунком 3:6, 1:6.
У матчі за третє місце українка зустрінеться 31 липня з Оленою Рибакіною з Казахстану. Вондроушева зіграє у фіналі проти швейцарки Белінди Бенчіч.
За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
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Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.
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