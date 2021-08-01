Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 2 серпня
У десятий змагальний день, у неділю, 2 серпня, за золоту медаль змагатиметься Ігор Радівілов
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 2 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
Гімнаст Ігор Радівілов змагатиметься у фіналі вправ на кільцях, а борець Ленур Теміров виступить у сутичці за третє місце у ваговій категорії до 60 кг.
Кваліфікаційні змагання також чекають на стрільця Сергія Куліша та Олега Колодія, який стрибатиме у воду з висоти 3-х метрів.
05:30 - Стрілецький спорт, Чоловіки, 50 м, гвинтівка з трьох положень - Сергій Куліш
09:00 - Стрибки у воду - трамплін 3 м, особисті змагання - Олег Колодій
11:00 - Спортивна гімнастика - Вправи на кільцях - Ігор Радівілов
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За дев'ять змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України виграла шість нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем здобув плавець Михайло Романчук. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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