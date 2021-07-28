Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 29 липня
У шостий змагальний день, у четвер, 29 липня, за медалі змагатимуться українці Михайло Романчук та Анастасія Турчин
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 29 липня, у Токіо за золото Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
Сергій Фролов та Михайло Романчук змагатимуться у плаванні на 800 метрів, а Еліна Світоліна зіграє у півфіналі одиночного турніру. Також у своїх дисциплінах виступлять боксер Олександр Хижняк і дзюдоїстка Анастасія Турчин.
05.00 - Бокс. Середня вага. Олександр Хижняк
4:30 - 6:20. Плавання. Чоловіки - 800 м в/с. Михайло Романчук
11:00 - 13:40. Дзюдо. Жінки - 78 кг. Анастасія Турчин
12:00 - Теніс. Півфінал одиночного розряду. Еліна Світоліна
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За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 51-е місце.
Лідирує з тринадцятьма золотими, чотирма срібними та п'ятьма бронзовими медалями Японія.
- Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.
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