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Головна Спорт Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 30 липня

Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 30 липня

29 липня, 2021 четвер
19:01
Спорт Михайло Романчук

У сьомий змагальний день, у п'ятницю, 30 липня, за медалі змагатимуться дзюдоїсти Яків Хаммо та Єлизавета Каланіна

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 30 липня, у Токіо за золото Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.

Оленка Костевич змагатиметься у кульовій стрільбі, а Яків Хаммо та Єлизавета Каланіна у дзюдо. Також у своїх дисциплінах виступлять боксерка Анна Лисенко і чоловіча збірна України з фехтування.

3.00 - 9.00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич)

06:03 - Бокс - напівсередня вага, до 69 кг, Анна Лисенко

09:00 - Стрибки у воду - трамплін 3 м, особисті змагання: Вікторія Кесарь, Ганна Письменська

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки - понад 78 кг (Єлизавета Каланіна)

12:30 - 14:40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Збірна України)

14:12 - Легка атлетика - естафета 4х400 м, змішана: Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Олександр Погорілко, Микита Барабанов

14:23 - Плавання - 1500 м вільним стилем, чоловіки. Сергій Фролов, Михайло Романчук

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За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.   

З трьома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 54-е місце. 

Лідирує з 15-ма золотими, 7-ма срібними та 9-ма бронзовими медалями Китай. 

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