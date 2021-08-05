Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 6 серпня
За підсумками тринадцятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 1 золоту, 3 срібні та 9 бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У п'ятницю, 6 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
Валерій Літанюк, Мар'ян Закальницький та Іван Банзерук візьмуть участь в фіналі зі спортивної ходьби на 50 км, а Людмила Оляновська, Марія Сахарук і Ганна Шевчук виступлять на дистанції 20 км.
Оксана Лівач змагатиметься у вільній боротьбі в ваговій категорії до 50 кг, а каратист Станіслав Горуна в категорії до 75 кг.
23:30 (5 серпня) - Спортивна ходьба, 50 км. Чоловіки - Літанюк Валерій, Закальницький Мар'ян, Іван Банзерук,
10:30 - Спортивна ходьба, 20 км. Жінки - Оляновська Людмила, Сахарук Марія, Ганна Шевчук
11:00 - 15:40. Карате. Ката чоловіки. Куміте чоловіки до 75 кг - Горуна Станіслав
12:15 - 16:00 - Жінки, вільна боротьба, до 50 кг - Лівач Оксана
13:30 - Артистичне плавання. Командний турнір. Технічна програма - А. Савчук, М. Федіна, Є. Яхно, В. Алексіїва, М. Алексіїва, К. Сидоренко, К. Резнік, А. Шинкаренко
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За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.
Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
З 1 золотою, 3 срібними та 9 бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 36-те місце.
Лідирує з 34 золотими, 24 срібними та 16 бронзовими медалями Китай.
- Нагадаємо, 5 серпня українка Людмила Лузан виграла бронзову медаль у веслуванні на каное на дистанції 200 м.
- Після цього українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль у ваговій категорії до 55 кг.
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