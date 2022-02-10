Олімпіада-2022: Ковбаснюк повторив історичне досягнення України у гірських лижах
Іван Ковбаснюк став другим українським гірськолижником, який потрапив у топ-15 на Олімпійських іграх
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У комбінації Іван Ковбаснюк у швидкісному спуску показав результат 1 хв 49,13 сек та став 21-м. У слаломі він подолав трасу за 55,30 сек та піднявся на 14-ту позицію.
До фінішу дісталося лише 17 гірськолижників, з 24-х. Ще троє учасників зійшли у швидкісному спуску.
Золото здобув австрієць Йоганнес Штрольц, якому українець програв 13 сек.
Таким чином Іван Ковбаснюк став другим українським гірськолижником, який потрапив до топ-15 на Олімпійських іграх. У 1998 році на Олімпіаді у Нагано Микола Скрябін став у комбінації 12-м.
Гірські лижі
Чоловіки. Комбінація
10 лютого
1. Йоганнес Штрольц (Австрія) - 2.31.43
2. Александер Омодт Кільде (Норвегія) - відставання 0,59
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) - 0,68
... 14. Іван Ковбаснюк (Україна) - 13.00
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