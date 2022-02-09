Олімпіада-2022: Матчем ОКР- Швейцарія відкрився чоловічий хокейний турнір Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Грою між збірними Олімпійського комітету Росії та Швейцарії у Пекіні відкрився чоловічий хокейний турнір.

Перемогу в стартовому матчі здобули представники ОКР. Єдину шайбу закинув Антон Слєпишев у першому періоді.

Також сьогодні на хокейному турнірі Чехія зіграє з Данією.

Збірна Росії відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх в Пекіні виступає команда ОКР, росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.

Хокей

Чоловіки

Група B



9 лютого

ОКР - Швейцарія 1:0

9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.

Також у середу президент Федерації лижних гонок Росії Олена Вяльбе оголосила бойкот норвезькій пресі після публікації на сайті NRK про допінг у російському спорті.

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