Олімпіада-2022: Матчем ОКР- Швейцарія відкрився чоловічий хокейний турнір Ігор у Пекіні
У стартовому матчі чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор у Пекіні команда ОКР перемогла збірну Швейцарії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Грою між збірними Олімпійського комітету Росії та Швейцарії у Пекіні відкрився чоловічий хокейний турнір.
Перемогу в стартовому матчі здобули представники ОКР. Єдину шайбу закинув Антон Слєпишев у першому періоді.
Також сьогодні на хокейному турнірі Чехія зіграє з Данією.
Збірна Росії відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх в Пекіні виступає команда ОКР, росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.
Хокей
Чоловіки
Група B
9 лютого
ОКР - Швейцарія 1:0
- 9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.
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