Росіян взагалі не має бути на Олімпіаді-2022: Президент Федерації лижних гонок РФ оголосила бойкот норвезьким ЗМІ

Про це повідомляє російське видання Championat.com.

За словами Вяльбе, її обурила стаття журналіста NRK Яна Петтера Сальтведта, яка з'явилася після перемоги представника команди Олімпійського комітету Росії Олександра Большунова у скіатлоні на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Журналіст написав, що його та інших росіян не має бути на Олімпіаді.

"Вчора до мене підійшов норвезький журналіст, який говорить російською мовою, і попросив про інтерв'ю. Але я йому відповіла, що говорити з норвезькими ЗМІ не збираюся, бо вони своїми інсинуаціями просто "задрали", чесно кажучи. Це ж не таблоїд типу Expressen написав, а серйозні люди із провідного телеканалу", - обурилася Вяльбе.

Вона додала, що вирішила оголосити бойкот норвезькій пресі.

"Я йому сказала, що ми не згадуємо про проблеми у Терези Йохауг та Мартіна Сундбю, чому ви завжди готові вивернути все навиворіт? Писати нема про що через провал у першій гонці? Навіщо робити такі гидкі речі? Він мені намагався пояснити, що це зробив не він, але я сказала, що різниці немає – з норвезькими ЗМІ я не говорю. Це тільки моє рішення, на спортсменів чи тренерів воно не поширюється", - зазначила Вяльбе.

У гонці на 30 км Олександр Большунов з великою перевагою здобув золото, а лідер збірної Норвегії Йоганнес Клебо став 40-м. Норвежець взяв реванш у спринті в якому виграв золото, в той час, як Большунов несподівано знявся зі змагань перед стартом.

Збірна Росії відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. На Іграх в Пекіні виступає команда ОКР, росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.

Олена Вяльбе є триразовою олімпійською чемпіонкою.

9 лютого стало відомо, що у збірної Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у одного з фігуристів.

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