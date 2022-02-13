Олімпіада-2022: Розклад 10-го дня зимових Ігор у Пекіні
У понеділок, 14 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно п'ять комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Розклад 10-го дня Олімпіади-2022
14 лютого
03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Китай - Японія
03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. Канада - ОКР
03:05. Керлінг. Жінки. 7-й тур. США - Південна Корея
03:15. Фігурне катання. Танці на льоду. Довільний танець
03:30. Бобслей. Жінки. Монобоб. 3-я спроба
03:30. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
03:30. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Фінал
05:00. Бобслей. Жінки. Монобоб. 4-а спроба
06:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. Канада - Швейцарія
06:30. Фристайл. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
07:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Канада - Італія
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Данія - Норвегія
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. ОКР - Швеція
08:05. Керлінг. Чоловіки. 8-й тур. Швейцарія - Велика Британія
09:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Перша кваліфікація
09:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. Друга кваліфікація
13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 1
13:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. 1-й раунд
14:00. Фристайл. Жінки. Акробатика. Фінал 2
14:05. Бобслей. Чоловіки. Двійка. 1-а спроба
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Швейцарія - Швеція
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Велика Британія - Канада
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Японія - Південна Корея
14:05. Керлінг. Жінки. 8-й тур. Данія - ОКР
14:06. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Командні змагання. Фінал
15:10. Хокей. Жінки. 1/2 фіналу. США - Фінляндія
15:40. Бобслей. Чоловіки. Двійки. 2-а спроба
- Нагадаємо, 13 лютого, за підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія.
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