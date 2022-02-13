Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 9-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 1 бронзову медаль. У США 6 золотих, 5 срібних та 1 бронзова нагорода.

Збірна України поки не виграла у Пекіні жодної медалі.

Нагадаємо, 12 лютого олімпійська збірна України, яка виступає на зимових Іграх у Пекіні, на тлі загрози широкомасштабної російської агресії оприлюднила заяву із закликом до миру.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb