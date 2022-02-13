Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 9-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками дев'яти змагальних днів зимових Ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку перехопила Норвегія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Норвегія здобула на Олімпіаді-2022 9 золотих, 5 срібних та 7 бронзових нагород. Німеччина має 8 золотих, 5 срібних та 1 бронзову медаль. У США 6 золотих, 5 срібних та 1 бронзова нагорода.
Збірна України поки не виграла у Пекіні жодної медалі.
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Нагадаємо, 12 лютого олімпійська збірна України, яка виступає на зимових Іграх у Пекіні, на тлі загрози широкомасштабної російської агресії оприлюднила заяву із закликом до миру.
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