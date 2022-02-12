Олімпіада-2022: Розклад дев'ятого дня зимових Ігор у Пекіні
У неділю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні будуть розіграні сім комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зимові Олімпійські ігри-2022
13 лютого
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада
03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР
03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба
04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба
05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба
06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія
07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай
08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада
09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км
10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція
11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км
12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км
13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація
13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу
13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу
13:35. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал
13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація
14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія
14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія
14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США
14:09. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал
15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада
15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина
15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
- Нагадаємо, 12 лютого українські біатлоністи Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували у топ-15 в спринтерській гонці на Олімпійських іграх у Пекіні.
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