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Олімпіада-2022: Розклад дев'ятого дня зимових Ігор у Пекіні

12 лютого, 2022 субота
20:02
Спорт Юлія Джима

У неділю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні будуть розіграні сім комплектів медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Зимові Олімпійські ігри-2022 

13 лютого

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Норвегія - Швеція

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Китай - Велика Британія

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. США - Канада

03:05. Керлінг. Чоловіки. 6-й тур. Італія - ОКР

03:30. Бобслей. Жінки. Одиночка. 1-а спроба

04:00. Фристайл. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 1-а спроба

05:00. Бобслей. Жінки. Одиночка. 2-а спроба

06:10. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Словаччина - Латвія

07:45. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Гігантський слалом. 2-а спроба

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Данія - Велика Британія

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. США - Швеція

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Південна Корея - Китай

08:05. Керлінг. Жінки. 6-й тур. Швейцарія - Канада

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета 4х10 км

10:40. Хокей. Чоловіки. Група C. 3-й тур: Фінляндія - Швеція

11:00. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування 10 км

12:45. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування 12,5 км

13:00. Фристайл. Жінки. Акробатика 1-а кваліфікація

13:00. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/4 фіналу

13:27. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. 1/2 фіналу

13:35. Шорт-трек. Жінки. Естафета 3000 м. Фінал

13:45. Фристайл. Жінки. Акробатика. 2-а кваліфікація

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Велика Британія - Данія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Швейцарія - Італія

14:05. Керлінг. Чоловіки. 7-й тур. Китай - США

14:09. Шорт-трек. Чоловіки. 500 м. Фінал

15:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Командна гонка переслідування. 1/4 фіналу

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: Китай - Канада

15:10. Хокей. Чоловіки. Група A. 3-й тур: США - Німеччина

15:56. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м

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Олімпіада-2022
Олімпіада
Олімпійські ігри
розклад змагань
Пекін-2022
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